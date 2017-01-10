Задержанному на админгранице военнослужащему Одинцову окажут медицинскую помощь – Лутковская

Военнослужащему Максиму Одинцову, задержанному Службой безопасности Украины на админгранице с Крымом, до конца недели будет оказана медицинская помощь, заявила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская на странице в Facebook.

«Я подтверждаю предоставленные ранее заверения о том, что мной будут приняты все возможные, в пределах компетенции, меры по обеспечению его (Максима Одинцова – КР) права на получение необходимой медицинской помощи. Так, в частности, ему уже сделан рентген, и к концу недели запланирована консультация с врачом-травматологом из системы Министерства здравоохранения», – рассказала Лутковская.

Также она сообщила, что подписала обращение, в котором попросила российского омбудсмена Татьяну Москалькову «максимально способствовать в переводе Станислава Клыха в учреждение, расположенной как можно ближе к границе с Украиной», а также посодействовать в установлении местонахождения Николая Карпюка, поскольку с начала его этапирования информации об этом до сих пор нет.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова совместно с украинским омбудсменом Валерией Лутковской посетила в Николаевском СИЗО двух задержанных бывших украинских военных из Крыма Максима Одинцова и Александра Баранова. Их задержали 20 ноября на административной границе с аннексированным Крымом у пункта пропуска «Чонгар» на Херсонщине. Суд принял решение об аресте Одинцова и Баранова на два месяца с альтернативой внесения залога. Впоследствии возможность залога суд отменил.

В то же время министерство обороны России заявило, что СБУ похитила в Крыму и вывезла в Николаевскую область Одинцова и Баранова, которые, как говорится в сообщении, являются российскими военными.



