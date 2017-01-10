США играют важную роль в введении санкций по отношению к России – Керри

Государственный секретарь США Джон Керри отметил роль Соединенных Штатов Америки в введении санкций в отношении России из-за ее вторжение в Украину.

Выступая на конференции под названием «Передача эстафеты» в Вашингтоне накануне прихода к власти администрации избранного президента Дональда Трампа 20 января, он напомнил, что именно администрация действующего президента Барака Обамы также добилась таких санкций и от Европы, сообщает Радіо Свобода.

«Когда Россия вторглась в Грузию, в Южную Осетию и Абхазию, мы не сделали ничего – ни санкций, вообще ничего. Когда пришли мы (администрация Обамы – КР), а они вторглись в Украину, мы подняли Европу и наложили санкции. И эти санкции стали тяжелым ударом для России, четко дали знать, что за все это она должна заплатить. И, вопреки инстинктам многих в Европе, кто хотел избавиться от этих санкций, мы смогли постоянно продолжать и сохранять их в попытке заставить выполнить минские договоренности», – напомнил Керри.

Кроме санкций в отношении Украины, которые наложили несколькими пакетами из-за аннексии Россией Крыма, а затем из-за ее агрессии на востоке Украины, США и ряд других государств, в первую очередь из состава «Группы семи», а также Европейский союз, Вашингтон вводил против Москвы и другие санкции. Последние пока оказались необычайно решительные дипломатические ограничения в ответ на выявленные спецслужбами доказательства кибервмешательства России в США, в первую очередь в ход предвыборной кампании, по приказам высшего руководства России.

Трамп и представители его команды выступали против таких санкций. В понедельник главенствующая советник избранного президента Келлианн Конвей предположила, что Дональд Трамп может отменить некоторые из этих последних санкций, введенных из-за кибервмешательства, потому что эти санкции, по ее мнению, непропорционально строги. Она также поставила под сомнение стремление ряда законодателей добиться двухпартийного конгрессного расследования данных о кибервмешательстве России в выборы.