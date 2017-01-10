На админгранице с Крымом увеличился пассажиропоток – Госпогранслужба Украины

Все контрольные пункты въезда-выезда на админгранице с Крымом функционируют, пропуск пассажиров и транспорта осуществляется в штатном режиме. При этом Госпогранслужба Украины фиксирует увеличение пассажиро-транспортного потока, об этом сообщил Крым.Реалии пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

«Мы видели увеличение пассажиро-транспортного потока перед выходными, он резко уменьшался во время праздников, соответственно, поток увеличивался после окончания первого этапа новогодних праздников. Сейчас мы наблюдаем незначительное увеличение пассажиро-транспортного потока», – отметил Слободян.

Госпогранслужбой Украины за период праздничных выходных не было зафиксировано провокаций со стороны российских войск.

Вместе с тем, ухудшение погодных условий в период рождественских выходных заставили организовать дополнительные условия для комфорта пассажиров.

«Мы организовали взаимодействие с местными органами власти и со службой ДСНС, которые обеспечили палатки для обогрева и, где необходимо было – оказание помощи людям», – добавил Слободян.

Накануне новогодних праздников, государственная пограничная служба Украины сообщила, что количество пересечений админграницы с Крымом за 2016 год в сравнении с 2015 годом упало. Так в период с 25 по 29 декабря снижение количества пассажиров было отмечено на 24%, а на 33% снизилось количество транспортных средств. За прошедший год через пункты пропуска прошли 2 миллиона 600 лиц и 500 тысяч транспортных средств.