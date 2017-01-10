В Афганистане сообщили о 38 погибших в результате взрывов в Кабуле

Чиновники в Афганистане сообщили, что число выявленных жертв двух взрывов, устроенных ранее во вторник у здания парламента в столице Кабуле возросло до 38. Среди них и военные, и гражданские люди, в частности, работники парламента, сообщает Радіо Свобода.

Ранены еще 72 человека, сообщил представитель Минздрава Могибулла Зеер.

Представитель исламистского движения «Талибан» заявил, что нападения устроили именно талибы. По его словам, которые пока не подтверждены из других источников, целью был микроавтобус с сотрудниками афганской разведки.

Афганские средства массовой информации сообщают, что среди погибших есть руководитель районного отдела Национального управления безопасности, главной разведывательной службы Афганистана. В Министерстве внутренних дел сообщили, что среди погибших не менее четырех работники полиции.

Представитель МВД Афганистана Садик Садики сообщил Радио Свободный Афганистан, афганской службе Радио Свобода, что сначала на месте нападения подорвался смертник, а затем там же был подорван заминированный автомобиль, и оба взрыва, похоже, были скоординированы.

По сообщениям, первый взрыв произошел в час пик в многолюдном районе правительственных учреждений неподалеку парламента, второй – после того, как на место первого нападения прибыли силовики.

Кроме этих нападений в Кабуле, взрыв был устроен во вторник и в провинции Гильменд на юге Афганистана. Там, по сообщениям, смертник подорвал себя в доме старшины местного рода, погибли не менее семи человек и еще шесть были ранены. За это нападение ответственности никто на себя не взял, хотя, как сообщают, он имел все традиционные признаки нападений талибов.