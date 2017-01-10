Цены на услуги ЖКХ в Крыму перегонят российские – эксперт

Тарифы на коммунальные услуги в аннексированном Крыму перегонят среднероссийские показатели из-за дополнительных затрат на доставку ресурсов из России на полуостров. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии рассказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

«Если раньше шла вода из Днепра, то теперь ее приходится добывать практически в качестве подземных вод,а это дополнительная нагрузка. То же самое касается газа, дополнительные объемы газа, как они утверждают, уже идут из Краснодарского края, это тоже затраты. Они ложатся на жителей Крыма в полном объеме», – подчеркнул Загородний.

Специалист заметил, что на повышение коммунальных услуг в Крыму влияют факторы «финансовых трудностей России» и окончания переходного периода.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F301874855&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

«России раньше нужно было показать якобы разницу между Украиной и Россией, в первую очередь были повышены пенсии, что крымчан сильно обрадовало в первое время. Когда вопрос с оккупацией уже был решен, любые вопросы, что в Украине было лучше, являются уголовно наказуемыми, теперь можно повышать тарифы до общероссийских и получать соответствующие деньги. Очевидно, что Россия испытывает финансовые трудности и нет возможности сейчас также активно дотировать Крым, как планировалось в 2014 и 2015 годах», – сказал Загородний.

Подконтрольные Кремлю российские власти аннексированного Крыма с 1 января подняли стоимость некоторых видов коммунальных услуг.На 10-15% в начале зимы подорожали электроэнергия, вода, тепло и газоснабжение. Назначенная Москвой глава крымского Комитета по тарифам Нина Зотович объясняла, что цены на то же крымский газ в два раза ниже экономически обоснованных.

Уровень тарифов на основные виды ЖКХ поднимется в этом году минимум дважды, а на некоторые услуги в отдельных городах – трижды. Местные российские власти объясняют, Крым – регион дотационный, а «переходный период» на полуострове уже закончился. Теперь крымчанам цены на коммунальные услуги постепенно доведут до российского уровня.

После аннексии Крыма российские власти заявляли, что тарифы на полуострове подниматься не будут. Весной 2014 года тогдашний российский министр регионального развития и ЖКХ Крыма Сергей Глебов заявил, что коммуналка может подорожать исключительно после увеличения уровня зарплат и пенсий крымчан.



