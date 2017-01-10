В Ялте намерены улучшить санитарное состояние города

Подконтрольный Кремлю глава администрации города Ялты Андрей Ростенко и его первый заместитель Владимир Блажнов 9 января совершили рабочий выезд на улицу Свердлова, где встретились с представителями муниципальных служб города. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

По словам Ростенко, главная цель рабочего выезда – приведение улицы, ведущей в центр города, в надлежащее санитарное и эстетическое состояние.

«К сожалению, в последние годы состояние не только улицы Свердлова, но и многих других, оставляет желать лучшего. Мусор скапливался на куртинах, обочинах, подпорных стенах, которые ломали корнями деревья, а листва нависала над проезжей частью», – сказал руководитель аннексированной Ялты.

В пресс-службе отметили, что после завершения работ на улице Свердлова муниципальные предприятия проделают такую же работу и на других основных улицах города.

Накануне сообщалось, что на Солнечной тропе в Ялте образовались горы мусора. Еще в середине октября 2016 года подконтрольный Кремлю глава администрации Ялты Андрей Ростенко высказал необходимость более тщательной санитарной уборки Солнечной тропы. Он поручил муниципальным службам убирать туристический маршрут ежедневно.