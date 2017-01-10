«Газпром» компенсирует убытки за счет потребителей – эксперт

Российское предприятие «Газпром» компенсирует убытки от низких мировых цен на газ за счет поднятия его стоимости для потребителей. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал директор направления «Городское хозяйство» Института экономики города Владилен Прокофьев.

«Цены на газ упали, соответственно, у «Газпрома» денег меньше, а обязательства по эксплуатации, строительству газопроводов остаются в тех же объемах, если не больше. Для газовщиков нужна какая-то компенсация тех потерь, которые они имеют в результате падения цен на газ. Это не покрывает всех потерь газовщиков, но частично тоже является источником для того, чтобы поддерживать системы газоснабжения в надлежащем состоянии», – сказал Прокофьев.

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Подконтрольные Кремлю российские власти аннексированного Крыма с 1 января подняли стоимость некоторых видов коммунальных услуг.На 10-15% в начале зимы подорожали электроэнергия, вода, тепло и газоснабжение. Назначенная Москвой глава крымского Комитета по тарифам Нина Зотович объясняла, что цены на крымский газ в два раза ниже экономически обоснованных.

Уровеньтарифов на основные виды ЖКХ поднимется в этом году минимум дважды, а на некоторые услуги в отдельных городах – трижды. Местные российские власти объясняют, Крым – регион дотационный, а «переходный период» на полуострове уже закончился. Теперь крымчанам цены на коммунальные услуги постепенно доведут до российского уровня.

После аннексии Крыма российские власти заявляли, что тарифы на полуострове подниматься не будут. Весной 2014 года тогдашний российский министр регионального развития и ЖКХ Крыма Сергей Глебов заявил, что коммуналка может подорожать исключительно после увеличения уровня зарплат и пенсий крымчан.