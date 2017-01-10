Умер член партии «Яблоко» Алексей Яблоков

Умер член Федерального политкомитета партии «Яблоко», лидер фракции «Зеленая Россия», выдающийся эколог и ученый. Об этом сообщил руководитель пресс-службы партии «Яблоко» Игорь Яковлев на своей странице в Facebook.

В 1984 году Яблоков был избран членом-корреспондентом Академии Наук СССР. В 1989 году избран народным депутатом СССР от Научных обществ и ассоциаций при АН СССР. Был заместителем председателя Комитета по экологии Верховного Совета СССР (1989–1991 годы). Член координационного совета Межрегиональной депутатской группы.

С 1991 года был Государственным советником РСФСР по экологии и здравоохранению и членом Государственного совета при Президенте РСФСР.

Яблоков родился 3 октября 1933 года. В 1988–1991 годах являлся основателем и председателем Гринпис-СССР.