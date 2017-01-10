В Сенат США внесли законопроект о дополнительных санкциях в отношении России

Группа американских сенаторов, среди которых демократ Бен Кардин, республиканец Джон Маккейн и демократ Роберт Менендес, внесли на рассмотрение сената законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России. Об этом говорится на официальной странице сенатора Кардина в Fаcebook.

«Что происходит сейчас: я представляю совместный законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России», – отметил он.

Кардин подчеркнул, что все американские спецслужбы пришли к выводу – Россия вмешивалась в президентские выборы в США.

«Это нападение на нашу демократию. Это покушение на наш суверенитет. Мы должны адекватно и решительно реагировать. Речь идет о защите нашей страны», – добавил он.

5 января американские спецслужбы назвали беспрецедентным кибервмешательство России в избирательный процесс в США. Речь идет о докладе представителей разведывательных органов США по достоверному влиянию России на ход избирательной кампании в США с целью повлиять на результат в пользу Дональда Трампа.

Согласно рассекреченной части доклада, такую кампанию влияния мог приказать осуществить президент России Владимир Путин. В России, однако, отвергают все обвинения относительно возможного влияния на выборы президента в США.

Сам новоизбранный президент Дональд Трамп ранее неоднократно ставил под сомнение заявления американской разведки о вероятности такого влияния. 8 января, однако, в его окружении заявили, что Трамп «принял тот факт, что Россия была вовлечена в кибератаки на выборах».