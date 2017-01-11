Радио Крым.Реалии: Почему Крым год живет с африканской чумой свиней

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии говорят об очередной вспышке африканской чумы свиней в Крыму. Подконтрольные России власти полуострова уже год заявляют о вспышках эпидемии и никак не могут побороть ее. В это же время на фермерских угодьях продолжается массовый убой свиней. Откуда взялась эпидемия в Крыму, чем она опасна и почему после аннексии ее вспышки участились на полуострове?

На эти вопросы ответят эксперт Ассоциации специалистов ветеринарной медицины Украины Андрей Гавриленко, а также лидер движения «Вежливые фермеры» в Краснодарском крае Алексей Волченко. Ведущий – Сергей Мокрушин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.