За восемь лет Америка стала сильнее – Обама

Президент США Барак Обама в прощальном обращении 10 января сказал, что покидает пост, когда американский народ стал сильнее, чем это было раньше. В то же время, как отметил Обама, американцы должны работать для преодоления глубоких разногласий, которые угрожают единству Америки, сообщает Радіо Свобода.



Обама высоко оценил заключенное при его президентстве ядерное соглашение с Ираном, улучшение отношений с Кубой. Также в список своих достижений 44-й президент США причислил возрождение американской экономики, сказав, что за восемь лет пребывания на должности он сделал больше, чем даже его сторонники считали возможным.

«Мы по-прежнему самый богатый, самый мощный и самый уважаемый народ», - отметил Обама, но добавил, что видит серьезные угрозы, к решению которых должны присоединиться будущие президенты и граждане США.



Обама привел среди таких угроз рост неприязни к иммигрантам, напомнив при этом, что Америка с начала своего существования была страной иммигрантов и получила большую часть своего экономического и культурного потенциала благодаря сосуществованию представителей отдельных рас и национальностей.



«Я отвергаю дискриминацию против американцев-мусульман, которые являются столь же патриотичными, как и мы», – указал Обама.

По его словам, такие соперники, как Россия или Китай, не смогут достичь «подобного нашему влиянию в мире, пока мы не отступим от того, за что выступаем, и не сдадимся любой большой стране, которая запугивает маленьких соседей».

Президент США Барак Обама 10 января в Чикаго произнес свое прощальное обращение по случаю завершения второго срока полномочий. В обнародованном предварительно видео из Белого дома Обама сказал, что рассматривает речь как «шанс поблагодарить за эту удивительную путешествие» и рассказать об уроках, которые он получил за последние восемь лет.



44-й президент США покидает пост с высоким рейтингом доверия американцев – около 55%. Срок Обамы выбегает 20 января, когда избранный президент, республиканец Дональд Трамп будет приведен к присяге на ступенях здания Капитолия в Вашингтоне.