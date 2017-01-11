СМИ: спецслужбы США сообщили о существовании у России компромата на Трампа

Спецслужбы США расследуют обоснованность сообщений о том, якобы российские спецслужбы имеют личную и финансовую информацию, которая может скомпрометировать избранного президента США Дональда Трампа. Об этом 10 января сообщили CNN, The New York Times, Reuters, AP и другие информационные агентства.

Согласно сообщениям, эти данные содержались в кратком изложении, прилагаемом к отчету относительно вмешательства России в президентские выборы в США, который на прошлой неделе представили американские спецслужбы. Это приложение считается настолько важным, что его предоставили только действующему президенту Бараку Обаме, избранному президенту Дональду Трампу и восьми лидерам в Конгрессе США.

«Фейковые новости - это тотальное политическое охоты на ведьм», – написал Трамп 11 января на своей странице в Twitter.

Все это сообщение написано большими буквами, что в социальных сетях воспринимается как признак предельного раздражения.

В так называемой «переходной команде», которая обеспечивает передачу власти от Обамы в Трампа, не были готовы немедленно прокомментировать эти сообщения.

Информацию о якобы имеющимся в России компромат на Трампа передал США бывший британский разведчик, которому доверяют американцы. Этот британец получил сведения от контактов в России. Как руководитель частной сыскной компании, он занимался сбором информации о Дональде Трампе по заказу его американских оппонентов. Сначала это были соперники в борьбе за номинацию в Республиканской партии, а после того, как партия выдвинула Трампа кандидатом, финансировать расследования стали доноры Хиллари Клинтон.

Главы американских разведывательных служб сочли необходимым довести до Трампа эти непроверенные сведения, чтобы он знал, какая информация циркулирует о нем среди истеблишмента США.

Подтверждение этих сведений будет означать, что Россия собрала компромат и на Хиллари Клинтон, и на Дональда Трампа, но перед выборами использовала его только против кандидата Демократической партии.