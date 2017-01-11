В Севастополе сообщили о сроках строительства дамб на реках Черная, Кача и Бальбек

В подконтрольном Кремлю правительстве Севастополя заключили контракт с поставщиком, который будет осуществлять строительство трех дамб на реках Черная, Кача и Бальбек. Осуществить намеченное планируют в течении 2017-2018 года, сообщает Крыминформ.

«По результатам отбора была определена организация, которая предложила наиболее приемлемую цену и обладающая необходимым опытом строительства подобных объектов. Это ООО «Новоростехфлот», – сказал директор департамента капитального строительства Андрей Попов.

Сообщается, что на дамбы планируется потратить 156 млн рублей.

В ноябре 2016 года подконтрольное Кремлю правительство Севастополя одобрило проект программы обеспечения общественной безопасности на 2017-2020 годы. В частности, планируется строительство защитных дамб на реках Бельбек, Черная, Кача, реконструкция подпорных стен в городе и укрепление 15 участков Черноморского побережья – общий объем финансирования программы составит 3,3 млрд рублей.