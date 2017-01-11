Антидопинговые агентства призвали устранить Россию из международного спорта

Ассоциация национальных антидопинговых агентств призвала устранить спортивные организации России из всех международных спортивных соревнований, перенести из страны все международные соревнования и наложить мораторий на назначение новых международных соревнований, пока там не произойдет существенный прогресс в борьбе с допингом.

На специальном заседании руководства таких агентств из 19 стран, которое прошло в ирландском Дублине по итогам так называемого «второго отчета Макларен», призвали к немедленным реформам в противостоянии с допингом после выводов, неопровержимо доказывающих наличие институциональной допинговой системы в России.

В совместном заявлении 19 антидопинговых агентств при этом допускается участие в международных соревнованиях отдельных российских спортсменов как нейтральных, не представляющих Россию. Для это необходимо доказать свою «чистоту» от допинга.

После обнародования в декабре второй части доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена на заказ Всемирного антидопингового агентства, Россия или самостоятельно отказалась, или была лишена права на проведение нескольких международных стартов в зимних видах спорта. Также международные федерации этих видов спорта обнародовали списки спортсменов, которых считают участниками в поддерживаемой российским государством программе употребление допинга, с последующим сокрытием положительных результатов допинг-тестов.

7 декабря Международный олимпийский комитет продлил санкции против России, введенные из-за этих разоблачений, и повторил объявленный еще в июле призыв к международным федераций олимпийских зимних видов спорта – заморозить подготовку к соревнованиям на территории России, а также активно искать альтернативные места их проведения.

Как выяснилось в ходе международного расследования, в России в течение нескольких лет широко применялась поддерживаемая российским государством программа употребления допинга спортсменами, сокрытие этой информации через подмены проб благодаря сотрудничеству российских спецслужб и лабораторий.