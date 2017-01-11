В Сенате США прошли слушания по предложенному Трампом кандидату на должность министра юстиции

В американском Сенате 10 января состоялись слушания по утверждению республиканского сенатора Джеффа Сешнса министром юстиции, который является в США также генеральным прокурором, сообщает Радіо Свобода.

В ответах на вопросы сенаторов Сешнс указал, что если Сенат одобрит его кандидатуру, то он будет добиваться строжайшего соблюдения действующего законодательства независимо от их личных взглядов. Это касается недопущения пыток при допросе лиц, подозреваемых в терроризме, прав женщин на прерывание беременности, прав сексуальных меньшинств, наблюдение за гражданами и преступлений на почве ненависти.

В прошлом Сешнс, как и избранный президент Трамп, был активным сторонником применения жестких методов допроса террористов, включая имитацию утопления, но на слушаниях повторял, что действующий закон категорически запрещает такую практику и обходить его он не будет.

По словам Сешнса, он, как генеральный прокурор, самоустранится от возможных исков к Хиллари Клинтон или к благотворительному Фонду Клинтона, поскольку критические заявления в адрес Клинтонов, которые он делал во время работы сенатором, могут поставить под сомнение его способность объективно расследовать такие дела.

На вопрос, как он относится к высказанном во время избирательной кампании предложении Дональда Трампа о запрете мусульманам въезда в США, Сешнс ответил: «Я не разделяю мнение, что запрет должен распространяться на мусульман как на членов религиозной группы».

Он также добавил, что избранный президент недавно уточнил свою позицию, предложив ограничения на иммиграцию граждан тех стран, которые являются спонсорами терроризма.

20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Сейчас он завершает формирование своей команды, некоторые члены которой нуждаются утверждения в Сенате.