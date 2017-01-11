Симферопольский суд намерен рассмотреть апелляцию фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир»

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 11 января намерен рассмотреть апелляционную жалобу фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Вадима Сирука. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Эмиль Курбединов.

Накануне сообщалось, что 11 января суд также планирует рассмотреть апелляцию еще одного фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеина Куку.

Фигуранты ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более полугода. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Правозащитники считают арестованных ялтинцев политическими заключенными.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».



