В Крыму 11 января объявили штормовое предупреждение

В Крыму 11 января в связи со сложными погодными условиями объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает подконтрольное Кремлю МЧС Крыма.

«В связи с выходом южного циклона 11 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег). А также туман, гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Усиление юго-восточного ветра, с переходом на юго-западный 18-23 м/с», – говорится в сообщении.

В ведомстве призывают людей быть бдительными и соблюдать правила безопасности при непогоде.