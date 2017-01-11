В Севастополе сообщают о проведении аварийных работ на водопроводных сетях. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства города.

«В связи с аварийными работами на сетях горводопровода 11 января подача воды с 9:00до 17:00 (ориентировочно) производиться не будет в районы: улицы Пищенко, 35-50, улицы Клубничная, улица, Силантьева, 118-154 улица Самотечная», – говорится в сообщении.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.