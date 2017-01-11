Аэропорт Симферополя сообщает о задержке четырех рейсов

В аэропорту аннексированного Симферополя 11 января задерживают вылет четырех рейсов. Об этом свидетельствуют данные электронного табло на официальном сайте аэропорта.

Как следует из сообщения диспетчера аэропорта, задерживаются рейсы в столицу соседней России Москву и в Сочи.

На сайте аэропорта «Симферополь» о причине задержки рейсов не сообщается.

В Крыму 11 января в связи со сложными погодными условиями объявили штормовое предупреждение. Ожидаются сильные осадки, туман, гололед, усиление ветра до 18-23 м/с.

После аннексии полуострова Россией в 2014 году крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и обратно являются нарушением законов Украины и международных правил, и поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям Украины и ИКАО.

На данный момент авиаперелеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.