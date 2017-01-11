В Севастополе сгорел автомобиль, пострадавших нет – МЧС

В Севастополе 10 января в районе СТ «Рыбак-6» в Гагаринском районе сгорел автомобиль «Ford Scorpio». Пострадавших во время пожара нет. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю МЧС Севастополя.

«В 20:20 ночи на место происшествия прибыло одно отделение шестой пожарно-спасательной части в составе пяти человек личного состава. Огнеборцы немедленно приступили к ликвидации пожара, площадь которого составила 7 кв.м. В 20:22 возгорание локализовано, в 20:24 – полностью ликвидировано», – говорится в сообщении ведмоства.

В пресс-службе отмечают, что причины пожара устанавливаются.