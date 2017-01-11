Посол Украины в США обсудил с советником Трампа вопросы нацбезопасности

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый обсудил с советником по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа Майклом Флинном ближайшие планы взаимодействия. Об этом Чалый написал на своей странице в Facebook.

«Американская традиция, которую, как мне кажется, стоит перенять и в Украине: передача эстафеты в Институте мира от одной команды другой. Советник президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, которой благодарен за сотрудничество, и советник по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флинн, с которым обсуждаем ближайшие планы взаимодействия», написал посол Украины.

20 января пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. До вступления в должность президента он завершает формирование своей будущей команды.