Теракт в Кандагаре: погибли семь человек, в том числе пять дипломатов

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов сообщает, что пять дипломатов этой страны погибли в результате теракта в афганском городе Кандагар 10 января. Согласно распространенной 11 января информации, эти пятеро дипломатов «способствовали развитию гуманитарной и образовательной отраслей в Афганистане».

Афганские чиновники говорят, что всего по меньшей мере семь человек погибли и 18 были ранены.

Как сообщается, посол ОАЭ в Афганистане и губернатор провинции Кандагар Хомаюн Азизия были ранены в результате взрыва, который произошел в гостевом доме во время встречи с высокопоставленными официальными лицами региона.

Глава ОАЭ шейх Халифа бин Заед ан-Найян объявил трехдневный официальный траур.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв, талибы отрицают свою причастность к инциденту. Власти Афганистана считает, что взрыв может быть следствием противостояния местных группировок в Кандагаре.