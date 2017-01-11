Крымские спасатели достали из снежного заноса два автобуса и три машины

В Сакском районе Крыма спасатели доставали из снежного заноса два автобуса «Богдан» и три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю МЧС Крыма.

«Ранним утром в службу спасения поступила просьба о помощи от водителя маршрутного такси №8 по направлению «Евпатория-Заозерное». Мужчина сообщил, что управляемый им автобус «Богдан» застрял в снежном заносе на дороге «село Уютное – село Молочное» в районе поворота на поселок Заозерное Сакского района», – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что из-за сильного ветра и обильного снегопада на дорожном полотне образовались переметы снега с полей выостой около 10-15 см, в результате чего оказались заблокированными на дороге два автобуса «Богдан» и три легковых автомобиля.

«С помощью буксировочного троса и тяжелой техники транспортные средства были извлечены из снежных переметов. Пассажиров в автобусах не было, водители автотранспорта также не пострадали и в медицинской помощи не нуждались», – отметили в пресс-службе.

В Крыму 10 и 11 января объявлено штормовое предупреждение. Ожидается снег, мокрый снег, гололед на дорогах, туман. Усиление юго-восточного ветра, с переходом на юго-западный 18-23 м/с.



