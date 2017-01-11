Кремль назвал «выдумками» заявления о наличии у Москвы компромата на Трампа

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «выдумкой» заявления, что власти России собирают компромат на избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Радіо Свобода.

«В Кремле нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является ни чем иным, как абсолютной выдумкой», – заявил Песков.

Он добавил, что Кремль не собирает компромат и на Хиллари Клинтон. По словам Пескова, утверждение об обратном является «абсолютной фабрикацией и полной чушью».

«Кремль не занимается сбором компромата», – добавил представитель президента России Владимира Путина.

CNN, The New York Times, Reuters, AP и другие информационные агентства. 10 января заявили, что спецслужбы США расследуют обоснованность сообщений о якобы наличии у российских спецслужб личной и финансовой информации, которая может скомпрометировать избранного президента США Дональда Трампа.

Согласно сообщениям, эти данные содержались в кратком изложении, прилагаемом к отчету относительно вмешательства России в президентские выборы в США, который на прошлой неделе представили американские спецслужбы. Это приложение считается настолько важным, что его предоставили только действующему президенту Бараку Обаме, избранному президенту Дональду Трампу и восьми лидерам в Конгрессе США.

Информацию о якобы имеющимся в России компромат на Трампа передал США бывший британский разведчик, которому доверяют американцы. Этот британец получил сведения от контактов в России. Как руководитель частной сыскной компании, он занимался сбором информации о Дональде Трампе по заказу его американских оппонентов. Сначала это были соперники в борьбе за номинацию в Республиканской партии, а после того, как партия выдвинула Трампа кандидатом, финансировать расследования стали доноры Хиллари Клинтон.

Главы американских разведывательных служб сочли необходимым довести до Трампа эти непроверенные сведения, чтобы он знал, какая информация циркулирует о нем среди истеблишмента США.

Подтверждение этих сведений будет означать, что Россия собрала компромат и на Хиллари Клинтон, и на Дональда Трампа, но перед выборами использовала его только против кандидата Демократической партии.



