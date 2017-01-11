Закон о выборах губернатора Севастополя намерены обсудить 17 января

В Севастополе 17 января намерены провести общественные обсуждения законопроекта о прямых выборах подконтрольного Кремлю губернатора города. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты аннексированного Севастополя.

«Приглашаем всех неравнодушных севастопольцев, представителей политических и общественных объединений принять активное участие в обсуждении законопроекта.

Общественные обсуждения состоятся 17 января 2017 года в 17:00 на площадках внутригородских муниципальных образований Севастополя», – говорится в сообщении.

Также на сайте опубликован список даты, места и время проведения обсуждения по всему городу.

В ноябре депутаты подконтрольного Кремлю парламента Севастополя одобрили внесение поправок в Устав города, которые предусматривают прямые выборы губернатора. Инициатором внесения изменений в Устав, который был принят в апреле 2014 года, выступил временно исполняющий обязанности губернатора аннексированного Севастополя Дмитрий Овсянников.