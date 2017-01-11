В Киеве определили места рассмотрения дел еще двух экс-депутатов Крыма

Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым о месте определении подсудности в уголовном производстве по обвинению двух экс-депутатов полуострова Виталия Нахлупина и Светланы Савченко.

«Согласно решению суда, уголовное производство в отношении бывшего депутата Нахлупина будет определять Святошинский районный суд Киева, а в отношении экс-депутата Савченко – Печерский районный суд Киева», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры АРК.

Накануне прокуратура Автономной Республики Крым сообщала о месте рассмотрения дел еще двух экс-депутатов Крыма Ремзи Ильясова и Владимира Клычникова. Производство в отношении Ильясова будет рассмотрено в Соломенском районном суде, а слушание по делу Владимира Клычникова состоится в Днепровском районном суде города.

По данным прокуратуры АРК, в ходе расследования получены неопровержимые доказательства того, что «в марте 2014 эти депутаты оказали помощь и способствовали оккупации Крыма».

В конце декабря 2016 года прокуратура АР Крым завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении экс депутатов крымского парламента: Сергея Цекова, Светланы Савченко, Константина Бахарева, Эдипа Гафарова, Анатолия Заиченко, Ремзи Ильясова, Григория Иоффе, Владимира Клычникова, Виталия Нахлупина, Ефима Фикса, Сергея Шувайникова, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).