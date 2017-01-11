Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов назвал крымские природные парки «достоянием России» и «мощным фактором социально-экономического развития» полуострова. Об этом Аксенов сообщил в Фейсбуке 11 января, комментируя День заповедников и национальных парков России, который отмечают на территории аннексированного Крыма.

«Особо охраняемые природные территории занимают более пяти процентов площади нашего полуострова. Это больше, чем в других субъектах Российской Федерации. Крымские заповедники, парки, памятники природы известны далеко за пределами нашего региона. Это достояние республики, достояние всей России и мощный фактор социально-экономического развития. Уверен, что совместными усилиями мы сохраним и приумножим природные богатства Крыма», – написал Аксенов.

Летом 2016 года министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что Россия «абсолютно безответственно относится к сохранению природной окружающей среды в аннексированном Крыму». Он подчеркнул, что проведение военных маневров с применением современных видов вооружения на территории природного заповедника «Опукский» в Крыму – это «безответственное наглое уничтожение наших земель и природно-заповедного фонда».

Также украинский министр экологии напомнил об аварии, которая произошла возле Севастополя, когда нефтепродукты вылились в Черное море.

По словам главы Минэкологии, вопросы защиты окружающей среды Украина поднимает на всех международных мероприятиях, в том числе, 27 мая на заседании Ассамблеи ООН по окружающей среде была принята резолюция по защите окружающей среды в районах, пораженных вооруженными конфликтами.