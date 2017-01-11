Грузия осудила уничтожение российскими военными церкви и польского кладбища в Абхазии

Президент и правительство Грузии осудили разрушения российскими войсками церкви XIX века и польского кладбища в Абхазии, сообщает Радіо Свобода.

Российские силы, расчищая территорию для тренировочной площадки 3 января, бульдозером уничтожили полуразрушенный храм в селе Цебельда, который был в списке объектов культурного наследия, а также кладбище рядом.

В заявлении от 10 января президент Грузии Гиорги Маргвелашвили осудил такие действия как «акт преднамеренного вандализма со стороны российских оккупационных сил» и призвал международное сообщество отреагировать.

Министерство иностранных дел Грузии заявило, что «это был акт против суверенитета и территориальной целостности страны» и призвало Россию «прекратить практику повреждений или разрушений культурных памятников на оккупированных территориях».

После 5-дневной российско-грузинской войны в августе 2008 года Россия оккупировала два сепаратистских пророссийских региона Грузии – Абхазию и Южную Осетию, а также признала самопровозглашенную «независимость» этих регионов. Кроме России, ее признали еще три государства – Никарагуа, Венесуэла и Науру. Тбилиси и Запад считают эти регионы частью Грузии.

Москва имеет тысячи военнослужащих в этих регионах. НАТО и западные правительства заявляют, что российский военный контингент нарушает соглашение о прекращении боевых действий, которое было достигнуто при посредничестве Евросоюзом.