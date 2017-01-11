Крымчанам предлагают публичное обсуждение сферы туризма

Подконтрольное Кремлю Министерство курортов и туризма Крыма анонсировало проект «Важный вопрос», в рамках которого представители бизнеса могут обсуждать развитие туристической отрасли полуострова.

Об этом 11 января сообщает пресс-служба крымского министерства.

Обсуждение предполагается проводить на странице Минкурортов в Фейсбуке. Также крымчанам предлагают «присылать обоснованное мнение» по электронной почте.

В рамках проекта, крымчанам сейчас предлагают ответить на вопрос, в каких регионах соседней России в 2017 году «необходимо презентовать крымский турпродукт».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».