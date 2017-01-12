В Крыму к детям из кризисных семей пришел «Полицейский Дед Мороз»

В Раздольненском районе Крыма провели акцию «Полицейский Дед Мороз», сообщает пресс-служба российского МВД по Крыму в среду 11 января.

По сообщению ведомства, в течение новогодних каникул инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники отделения по работе с личным составом, посетили семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию, а также семьи сотрудников полиции, чтобы поздравить их с праздниками.

В ведомстве отметили, что во время визитов сотрудники полиции «сменили привычные форменные мундиры на костюмы сказочных персонажей, во главе со Снегурочкой и Дедом Морозом».

В ведомстве отмечают, что цель акции – дать детям почувствовать себя «нужными, значимыми и защищенными».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».