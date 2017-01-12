В Керчи прокуратура нашла нарушения в сфере закупок лекарств

В Керчи подконтрольная Кремлю прокуратура города нашла нарушения в сфере закупок лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом 11 января сообщает пресс-служба ведомства.

«Керченская больница № 1 им. Пирогова» при осуществлении закупок не разместила на официальном сайте в сети Интернет информацию в виде отчетов об исполнении контрактов на поставку лекарственных средств, перевязочного материала», – говорится в сообщении.

На представителя администрации больницы завели дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП России (нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд). Виновного оштрафовали на 15 тысяч рублей, отметили в ведомстве.

В конце декабря в керченской больнице имени Пирогова и в городской больнице №1 в ходе проверки были выявлены просроченные лекарства, которые в последствии уничтожили. Тогда по одному из дел виновный был привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.