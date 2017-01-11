Крым.Реалии покажут трансляцию первой большой пресс-конференции Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп проведет свою первую официальную пресс-конференцию 11 января в Нью-Йорке.

Крым.Реалии и Радіо Свобода покажут трансляцию пресс-конференции, которая начнется в 18:00 по киевскому времени.

Ожидается, что Трамп расскажет о том, как он намерен избежать конфликта интересов, став президентом страны и оставаясь крупным предпринимателем.

Ранее новоизбранный глава государства предпочитал общаться с прессой и гражданами через неформальные краткие записи в Твиттере, редкие интервью, выступления на собраниях сторонников.