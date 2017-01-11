До 13 возросло число жертв взрыва в Кандагаре

Число погибших в результате взрыва в Кандагаре возросло до 13 человек, сообщают власти Афганистана. Среди них – пятеро дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщило правительство ОАЭ.

Еще 18 человек были ранены в результате взрыва, произошедшего 10 января во время встречи между дипломатами ОАЭ, в частности послом, и лидерами провинции Кандагар.

В заявлении правительства ОАЭ от 11 января говорится, что дипломаты осуществляли гуманитарную и просветительскую работу в Афганистане.

Афганские власти сообщает, что бомба была заложена в диване и взорвалась, когда посол Джума Мохаммед Абдулла аль-Каабе и губернатор Кандагара Хомаюн Азизи вышли из комнаты. Они оба были ранены. Тела многих жертв взрыва обгорели до неузнаваемости.

Президент ОАЭ шейх Халифа бин Заед ан-Найян объявил трехдневный официальный траур.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв, талибы отрицают свою причастность. Власти Афганистана считают, что взрыв может быть следствием противостояния местных группировок в Кандагаре.

Этот взрыв произошел через несколько часов после нападения в Кабуле у здания парламента Афганистане, где в результате двух взрывов погибли 38 человек, десятки были ранены. Ответственность за это нападение взял на себя «Талибан».