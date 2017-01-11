В Минобороны России рассказали, куда направят призывников из Крыма

В 2017 году крымских призывников отправят служить в регионы соседней России. Ограничения, которые действовали для жителей аннексированного полуострова, закончились в 2017 году, заявил ТАСС 11 января начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Василий Тонкошкуров.

Комментируя ситуацию во время видеконференции со штабами военных округов, посвященной итогам призыва на военную службу, Тонкошкуров подчеркнул, что теперь «граждане будут направляться для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные и в других регионах страны».

Осенью 2016 года назначенный Кремлем заместитель председателя призывной комиссии Крыма Игорь Михайличенко утверждал, что полуостров «впервые получил задание на призыв граждан в ряды Вооруженных сил России более 1500 человек». По его словам, количество призывников-крымчан больше, чем в некоторых регионах Южного федерального округа России, в состав которого аннексированный Крым был включен указом российского президента.

Украинские правозащитники отмечали, что после того, как президент России Владимир Путин включил аннексированный Крым в состав Южного федерального округа, крымских призывников будут отправлять на службу в разные регионы соседней России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».