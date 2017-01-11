S&P понизило рейтинг ПриватБанка до уровня выборочного дефолта

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) понизило рейтинг ПриватБанка с уровня «R» (под наблюдением регулирующего органа) до «SD» (выборочный дефолт), говорится в пресс-релизе агентства.

В документе агентства упомянуто о том, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц в декабре 2016 года ввел временную администрацию в банке, осуществив конвертацию еврооблигаций в капитал.

«Мы рассматриваем конвертацию долга в капитал как выборочный дефолт по обязательствам банка, поскольку, как мы понимаем, держатели облигаций не получат выплат в рамках этой операции. Мы оцениваем эту ситуацию как выборочный, а не общий дефолт, поскольку в отношении других обязательств ПриватБанка пока не было объявлено дефолта», – говорится в сообщении рейтингового агентства.

Эксперты S&P отметили, что пересмотр рейтинга ПриватБанка возможен после получения достаточных для оценки кредитоспособности банка данных.

18 декабря прошлого года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка. Вскоре после этого S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка до уровня «R» (под наблюдением регулирующего органа).

По условиям национализации, еврооблигации ПриватБанка подлежали процедуре bail-in (конвертации долга кредиторов в капитал). Национальный банк Украины рассматривает их как обязательства, связанные с бывшими владельцами банка.