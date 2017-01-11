В Сенате США начались слушания по кандидатуре нового госсекретаря

В комитете по иностранным делам Сената США 11 января проходят слушания по кандидатуре Рекса Тиллерсона, предложенной избранным президентом Дональдом Трампом на должность государственного секретаря.

Ожидается, что Тиллерсона спросят о деловых связях с Россией и о том, как он намерен ликвидировать активы, которые создают риск конфликта интересов.

Как говорится в тексте речи на слушаниях, которую распространила так называемая «переходная команда» Дональда Трампа, Тиллерсон планирует выразить обеспокоенность относительно действий России во всем мире.

«Наши союзники по НАТО правомерно встревожены возрождением амбиций России. Но это произошло при отсутствии американского лидерства, которое оставило эти двери открытыми», – укажет Тиллерсон относительно действий администрации 44-го президента США Барака Обамы, который покидает свой пост.

Тиллерсон является бывшим исполнительным директором энергетической компании Exxon Mobil. Он реализовывал экспансию своей компании в России, стал другом президента этой страны Владимира Путина, а также выступал против санкций, введенных после российской аннексии Крыма в 2014 году.

Представители обеих ведущих партий США неоднократно выражали обеспокоенность отношениями Тиллерсона с Москвой.

Накануне на вопросы сенаторов отвечал республиканец Джефф Сешнс, выдвинутый Трампом на должность министра юстиции, который является в США также генеральным прокурором.