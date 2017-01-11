Радио Крым.Реалии. Плато раздора. Когда Ай-Петри очистят от самостроя?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о будущем горы Ай-Петри. Какой сейчас статус у торговых точек и помещений на плато Ай-Петри, решатся ли подконтрольные Кремлю власти Крыма снести строения и расширят ли территорию Ялтинского заповедника? На эти вопросы ответят бывший глава Бахчисарайской районной администрации Ильми Умеров и бывший министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев. Ведущий: Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.