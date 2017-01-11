В Крыму рапортуют об отправке более четырех тысяч призывников в российскую армию

Зампредседателя подконтрольного Кремлю крымского правительства Игорь Михайличенко утверждает, что за 2015-2016 год на полуострове, в результате военного призыва, на службу в российскую армию направили более 4 тысяч крымчан.

«Из призванных за 2015-2016 годы более 900 человек стали военно-морскими специалистами, а почти 300 человек прошли военную подготовку в воинских частях противовоздушной обороны, а также в авиационно-технических подразделениях», – отметил Михайличенко во время видеконференции со штабами военных округов, посвященной итогам призыва на военную службу, сообщает пресс-служба контролируемого Москвой крымского правительства.

По информации Игоря Михайличенко, к местам прохождения военной службы осенью 2016 года было направлено 1480 крымчан.

Чиновник отметил, что опыт проведения призывных кампаний в Крыму «позволит выполнять и более сложные задачи по призыву граждан на военную службу».

11 января начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Василий Тонкошкуров сообщил, что в 2017 году крымских призывников начнут отправлять служить в регионы соседней России.

Украинские правозащитники отмечали, что после того как президент России Владимир Путин включил аннексированный Крым в состав Южного федерального округа, крымских призывников будут отправлять на службу в разные регионы соседней России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».