В Нью-Йорке проходит первая официальная пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа.

Ожидается, что Трамп расскажет о том, как он намерен избежать конфликта интересов, став президентом страны и оставаясь крупным предпринимателем.

Ранее новоизбранный глава государства предпочитал общаться с прессой и гражданами через неформальные краткие записи в Твиттере, редкие интервью, выступления на собраниях сторонников.

Миллиардер Дональд Трамп одержал победу на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Республиканец получил 48% голосов избирателей и 289 голосов в коллегии выборщиков при необходимых 270.

Дональд Трамп стал первым президентом США без политического или военного опыта. Комментируя свою победу Трамп заявил, что будет строить «сильную Америку».