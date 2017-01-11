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Кандидат на пост госсекретаря США не признал право России на Крым – СМИ

Рекс Тиллерсон

Рекс Тиллерсон

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Кандидат, предложенный избранным президентом Дональдом Трампом на должность государственного секретаря, Рекс Тиллерсон не считает законным право Российской Федерации на аннексированный ею Крым.

Об этом он сказал во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената США, информирует Fox News на своей странице в Твиттере.

В комитете по иностранным делам Сената США 11 января проходят слушания по кандидатуре Рекса Тиллерсона, предложенной избранным президентом Дональдом Трампом на должность государственного секретаря.

Ожидается, что Тиллерсона спросят о деловых связях с Россией и о том, как он намерен ликвидировать активы, которые создают риск конфликта интересов.

Тиллерсон является бывшим исполнительным директором энергетической компании Exxon Mobil. Он реализовывал экспансию своей компании в России, стал другом президента этой страны Владимира Путина, а также выступал против санкций, введенных после российской аннексии Крыма в 2014 году.

Представители обеих ведущих партий США неоднократно выражали обеспокоенность отношениями Тиллерсона с Москвой.

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