Аксенов пожаловался на нехватку квалифицированных кадров в Крыму

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов назвал «одной из главных трудностей года» нехватку квалифицированных кадров в Крыму. Об этом он рассказал в интервью журналу «Российская Федерация сегодня».

По его словам, нехватка квалифицированных сотрудников является проблемой «в условиях, когда нужно ускоренными темпами поднимать экономику Крыма».

«Можно сказать, что это глобальная проблема в масштабах всей республики на всех уровнях и важный фактор, тормозящий развитие самых разных отраслей. Но мы эту проблему решим», – отметил он.

В числе положительных моментов ушедшего 2016 года, Сергей Аксенов назвал «рост во всех областях экономики и социальной сферы», который российский глава Крыма связал с запуском энергомоста на полуостров из соседней России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».