Чиновники смогли обеспечить питанием лишь часть животных Севастопольского дельфинария – руководство предприятия

Подконтрольное России севастопольское государственное унитарное предприятие (ГУП) «Центр эффективного использования собственности города», согласно заключенному договору с Севастопольским дельфинарием, обеспечило пропитание для питомцев. Однако, выделенные средства покрывают лишь часть потребностей дельфинария. Об этом Крым.Реалии рассказали в руководстве севастопольского предприятия.

«Вопрос решился удовлетворительно, они за рыбу проплатили, но там некоторые нюансы есть. И договор с ГУПом до 1-го мая подписан, а именно в это время начинается сезон», – рассказал руководитель Севастопольского дельфинария Александр Жбанов.

Как пояснила пресс-секретарь Севастопольского дельфинария Маргарита Козунова, договор с ГУПом покрывает затраты на пропитание и оплату труда сотрудникам предприятия лишь частично.

«Договор с ГУПом предполагает средства на кормление только части животных и обеспечения части сотрудников, возникает вопрос из каких средств кормить остальных. По-прежнему восемь дельфинов афалин находятся на обеспечении самого дельфинария, кормят их сотрудники из своих средств», – говорит Козунова.

Заключенный договор предполагает передачу средств, заработанных Севастопольским дельфинарием во время работы в сезон, в адрес ГУПа, которое в свою очередь, осуществляет распределение средств на работу предприятия. Работники дельфинария желают сами распоряжаться полученным во время сезона доходом. Но пока продление договора с государственным предприятием считают единственным возможным шансом на получение средств.

Крым.Реалии не удалось связаться для получения комментария с руководством государственного унитарного предприятия (ГУП) «Центр эффективного использования собственности города». В открытых источниках позиция предприятия по данному вопросу не представлена. Редакция готова опубликовать комментарий государственного унитарного предприятия «Центр эффективного использования собственности города» после его получения.

В конце декабря 2016 года российские СМИ Крыма сообщали, что Севастопольскому дельфинарию подняли арендную плату до 1,5 млн рублей в месяц.

Сотрудники Севастопольского дельфинария в Артбухте в начале ноября сообщали о продаже белухи по кличке Василиса. Таким образом предприятие пыталось покрыть расходы на пропитание для питомцев. На тот момент в дельфинарии заявляли, что руководители государственного унитарного предприятия «Центр эффективного использования собственности города» не перечислили деньги, заработанные дельфинарием в сезон, соответственно средств для содержания питомцев не осталось.