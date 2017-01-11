Кандидат на пост госсекретаря США признал угрозу от России

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на должность государственного секретаря, до недавнего времени руководитель энергетической компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон заявил, что Россия представляет для США угрозу и презирает американские интересы.

На слушании в комитете по иностранным делам Сената, который рассматривает его утверждение, Тиллерсон заявил, что США стоят перед значительными угрозами из разных частей света, в том числе и из России.

«Сама Россия добивается уважения и признания ее значимости на мировой арене, а между тем ее же недавние действия стали пренебрежением к интересам Америки», – зачитал он подготовленное заранее выступление.

Он добавил, что союзники США справедливо обеспокоены действиями России, которая утверждает себя в мире и создает угрозу.

Но Тиллерсон дал знать, что США и Россия должны искать сотрудничество по всем возможным вопросам, среди которых борьба с терроризмом.

Рекс Тиллерсон, находившийся недавно во главе ExxonMobil, руководил и расширением деятельности этой компании в России, в частности, по общему соглашению с российской государственной компанией «Роснефть» по разработке арктических месторождений. Эту работу пришлось прекратить, когда США наложили санкции в отношении России после оккупации ею украинского Крыма 2014 года, из-за чего ExxonMobil потеряла значительные потенциальные прибыли. Сам Тиллерсон, который затем публично ставил эти санкции под сомнение, в 2012 получил от президента России Владимира Путина государственную награду – орден Дружбы – за «большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества» с Россией.