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Кандидат на пост госсекретаря США признал угрозу от России

Рекс Тиллерсон

Рекс Тиллерсон

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Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на должность государственного секретаря, до недавнего времени руководитель энергетической компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон заявил, что Россия представляет для США угрозу и презирает американские интересы.

На слушании в комитете по иностранным делам Сената, который рассматривает его утверждение, Тиллерсон заявил, что США стоят перед значительными угрозами из разных частей света, в том числе и из России.

«Сама Россия добивается уважения и признания ее значимости на мировой арене, а между тем ее же недавние действия стали пренебрежением к интересам Америки», – зачитал он подготовленное заранее выступление.

Он добавил, что союзники США справедливо обеспокоены действиями России, которая утверждает себя в мире и создает угрозу.

Но Тиллерсон дал знать, что США и Россия должны искать сотрудничество по всем возможным вопросам, среди которых борьба с терроризмом.

Рекс Тиллерсон, находившийся недавно во главе ExxonMobil, руководил и расширением деятельности этой компании в России, в частности, по общему соглашению с российской государственной компанией «Роснефть» по разработке арктических месторождений. Эту работу пришлось прекратить, когда США наложили санкции в отношении России после оккупации ею украинского Крыма 2014 года, из-за чего ExxonMobil потеряла значительные потенциальные прибыли. Сам Тиллерсон, который затем публично ставил эти санкции под сомнение, в 2012 получил от президента России Владимира Путина государственную награду – орден Дружбы – за «большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества» с Россией.

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