США: Трамп признал кибервмешательство России по приказу Путина

Избранный президент США Дональд Трамп на своей первой пресс-конференции в этой роли признал, что Россия устроила кибернападения на американские институты, и добавил, что за это ответственен президент России Владимир Путин.

«Он не должен делать этого. И он больше не будет делать этого», – заверил Трамп.

При этом Трамп, как и раньше, особенно отметил, что это вмешательство не повлияло на результат выборов, то есть на его победу.

Кроме этого, он уменьшал роль России в кибервмешательствах в США, заявив, что этим занимались и другие страны и отдельные лица.

Он также заявил, что в России будет значительно больше уважения именно при нем в США, чем за вероятного другого руководства.

В ходе пресс-конференции Трамп также заявил, что если он «нравится» Путину, то это «ценный актив, а не долговое обязательство». Трамп заявил, что отношения США и России сейчас «ужасные», и выразил надежду, что сможет наладить хорошие отношения с Путиным, но добавил, что не уверен в этом и есть большая вероятность, что этого не произойдет.

При этом Дональд Трамп, позицию которого считают пророссийской, вспоминая о своей сопернице на выборах Хиллари Клинтон, которая стояла на позиции решительного сопротивления России, заявил, что сам может занять не менее решительную позицию.

Избранный будущий президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании не раз высказывал заявления, благосклонные к России и ее президенту Владимиру Путину. Он, в частности, предполагал вероятность рассмотреть возможность сокращения или отмены санкций в отношении России и даже признание принадлежности России к оккупированному ею сейчас украинскому Крыму.

Он займет должность 20 января.