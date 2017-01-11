Заявления Тиллерсона по Крыму – это попытка пройти утверждение сената – политолог

Политический эксперт Владимир Фесенко считает, что заявления кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона – это попытка пройти утверждение американского сената и в них «нет никакой сенсации». Об этом Фесенко сказал в комментарии Крым.Реалии.

«Я не вижу в заявлениях Тиллерсона никакой сенсации. Юридическая позиция США – не признавать Крым российским. Возврат полуострова не обсуждается по одной простой причине – Россия отказывается от любых переговоров на эту тему. Надо иметь введу, что Тиллерсон делает сейчас заявления и по поводу сохранения санкций против России, и по поводу Крыма, в том числе для того, чтобы без проблем пройти утверждение сената», – считает Фесенко.

Кандидат, предложенный избранным президентом Дональдом Трампом на должность государственного секретаря, Рекс Тиллерсон не считает законным право Российской Федерации на аннексированный ею Крым.

Тиллерсон является бывшим исполнительным директором энергетической компании Exxon Mobil. Он реализовывал экспансию своей компании в России, стал другом президента этой страны Владимира Путина, а также выступал против санкций, введенных после российской аннексии Крыма в 2014 году.

Представители обеих ведущих партий США неоднократно выражали обеспокоенность отношениями Тиллерсона с Москвой.