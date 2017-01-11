В Петербурге на Исаакиевском соборе повесили плакат «Не РПЦ»

Активисты движения «Весна» в знак протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви вывесили на его колоннаде плакат с надписью «Не РПЦ».

Организаторы акции планировали разместить на соборе надпись: «Слава богу не РПЦ», состоящую из трех баннеров. Однако, как сообщает «Фонтанка», повесить удалось лишь одну из трех частей плаката, потому что за активистами наблюдали сотрудники полиции.

Плакат провисел 3 минуты, после чего полиция сняла его с колоннады.

10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил о решении передать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви при сохранении в нем музея.

Глава Санкт-Петербурга заверил, что музей в Исаакиевском соборе останется, и доступ к нему будет открыт для представителей всех конфессий.

Исаакиевский собор – один из символов Санкт-Петербурга. Он построен в XIX веке и остается одним из величайших купольных зданий в мире. В России он уступает только Храму Христа спасителя, в Европе – соборам Святого апостола Петра в Риме, Святого апостола Павла в Лондоне и Санта Мария дель Фиоре во Флоренции.

В интернете идет сбор подписей под петицией с требованием отменить решение о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ (на 16.30 мск ее подписали около 100 тысяч человек). Авторы петиции считают, что РПЦ ограничит доступ туристов к собору, перестанет проводить в нем выставки и концерты, а также не сможет поддерживать здание в надлежащем состоянии.

Кроме Исаакиевского собора, Санкт-Петербургская епархия требует передать в собственность РПЦ храм Спаса на Крови, который также входит в состав музея-памятника «Исаакиевский собор».