В Чехии не обнаружили доказательств пребывания или непребывания представителя Трампа – СМИ

В Чехии журнал «Респект» заявил, что работники разведки страны сообщили: представитель ныне избранного президента США Дональда Трампа, о встрече которого в Праге с чиновниками из России заявляли в США, не проходил в Чехии паспортного контроля.

Как сказал журналистам один из источников в разведке Чехии, это означает, что данный представитель Майкл Коэн, не прибывал в Чехию самолетом – международный аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге является единственным местом, где существует паспортный контроль в этой стране, со всех сторон окруженной другими странами членами «шенгенской зоны». При этом любой мог, перейдя внешнюю границу «шенгенской зоны» в какой-то другой стране, прибыть в Чехию на автомобиле или поезде, не проходя никакого контроля.

Другой источник добавил, пишет журнал, спецслужбы Чехии не зарегистрировали встречи Майкла Коэна с российскими должностными лицами, что, по утверждениям, якобы состоялась в Российском центре науки и культуры в Праге.

А заместитель директора этого центра Олег Солодухин возразил авторам статьи, что за последние пять лет встречался с кем-либо из американцев.

Еще раньше в США свое отрицание обнародовал в Твиттере и Майкл Коэн, который заявил, что не был в Праге никогда в жизни.

Во вторник ряд американских, британских и других западных средств информации сообщили, что Федеральное бюро расследований США изучает обоснованность утверждений, будто российские спецслужбы имеют личную и финансовую информацию, которая может скомпрометировать избранного президента США Дональда Трампа.

Одно из этих неподтвержденных сообщений касается того, что юрист Дональда Трампа Майкл Коэн якобы встречался в августе прошлого года в Праге с представителями Кремля, возможно, в помещении российского государственного учреждения «Россотрудничества», которым и является Российский центр науки и культуры.

По этим сообщениям, данные о «компромате» содержались в кратком изложении на двух страницах, прилагаемом к отчету о вмешательстве России в президентские выборы, который на прошлой неделе подали американские спецслужбы. Главы американских разведывательных служб сочли необходимым довести до Трампа эти еще не проверенные сведения. Это приложение предоставили только действующему президенту Бараку Обаме, избранному президенту Дональду Трамп и восьми лидерам в Конгрессе США.

По этим публикациям, достоверность которых еще проверяется, в частности, Федеральная служба безопасности России сделала сексуально откровенные видеозаписи Трампа с проститутками в гостинице в Москве в ходе его приезда в 2013 году, а его представители и российские чиновники держали регулярную связь уже во время избирательной кампании, обсуждая, среди прочих, взлом серверов Демократической партии США. В публикациях также говорится, что неназванный российский чиновник сообщил, что похищенная электронная переписка Демпартии была обнародована с полным одобрением и поддержкой со стороны команды Трампа, а он сам пообещал в ответ не касаться в течении кампании к российскому вторжению в Украину.