Радио Крым.Реалии: Трамп – президент. Что это значит для Крыма?

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии говорят о президентстве новоизбранного главы США Дональда Трампа. Впервые после президентской кампании Дональд Трамп встретился с журналистами и ответил на их вопросы. Как меняются ожидания от предвыборной гонки к моменту инаугурации? Какие прогнозы можно сделать в вопросе внешней политики по отношению к Украине и аннексированному Россией Крыму?

На эти вопросы ответят политический аналитик Сергей Постоловский и директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Ведущий – Сергей Мокрушин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.