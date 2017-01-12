Крымские школы обязали провести мероприятия к 200-летию со Дня рождения Айвазовского

Подконтрольное России министерство образования, науки и молодежи Крыма предписывает всем школам полуострова провести мероприятия, приуроченные к 200-летию со Дня рождения художника Ивана Айвазовского. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В письме министерства сообщается, что в 2017 году необходимо запланировать и провести в школах семинары, выставки, круглые столы, экскурсии, творческие конкурсы, посвященные Айвазовскому.

Иван Айвазовский (Ованес Айвазян) родился 29 июля 1817 года в Феодосии. Увлечение живописью привело его в стены Академии художеств Петербурга. В 1847 году он становится профессором данной академии. Наиболее успешен Айвазовский был в морских пейзажах. Среди известнейших его картин – «Девятый вал», «Черное море». Среди других его серий картин: кавказские, украинские пейзажи, армянская история, Крымская война. За свою биографию Иван Айвазовский создал около шести тысяч работ.

Он активно помогал развитию родного города – Феодосии. Построил там музей древности, основал картинную галерею, способствовал прокладке железнодорожного пути в Джанкой.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году, картинная галерея Айвазовского в Феодосии оказалась в руках подконтрольных Кремлю крымских властей.