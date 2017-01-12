Кадыров сообщил о смерти четырех человек во время спецоперации

Власти российского региона Чечни сообщила о спецоперации, во время которой были убиты четыре человека и еще несколько задержаны. Точное число задержанных не уточняется.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на лидера Чечни Рамзана Кадырова, операция была проведена неподалеку от поселка Цоци-Юрт. Днем ранее Кадыров объявил о задержании в этой местности группы молодых людей, которая, по его словам, готовила «тяжкие преступления».

Ситуация с безопасностью на Северном Кавказе остается нестабильной. Распространение безработицы и коррупции заставляют часть молодых людей вступать в радикальные течения ислама.

Москва вела две войны против сепаратистов в преимущественно мусульманском регионе после распада Советского Союза в 1991 году. Кадыров является бывшим боевиком, который сейчас лоялен к президенту России Владимиру Путину.